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ВИК Ливии придерживается нейтралитета при регистрации кандидатов на выборы
Весь мир
ВИК Ливии придерживается нейтралитета при регистрации кандидатов на выборы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 16 ноября. Глава оперативного отдела Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии Саид аль-Касаби подтвердил, что госорган примет документы о выдвижении кандидатуры на президентские и парламентские выборы от любого гражданина страны. Основным критерием является соблюдение всех условий, установленных законом.

По его словам, все претенденты проходят необходимое медицинское обследование. Он также пояснил, что специалисты ВИК привержены выполнению протоколов, изданных парламентом североафриканского государства.

«Право подавать апелляции против любого кандидата гарантируется всем после того, как комиссия опубликует полный список», — сказал он.

Аль-Касаби указал, что ВИК сохраняет нейтралитет по отношению ко всем претендентам как на президентском, так и на парламентском плебисците, и это является недвусмысленным принципом. Одним из последних видных деятелей, кто подал документы, стал Сейф аль-Ислам, сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Его уже официально зарегистрировали.

В настоящий момент ведутся споры по поводу проведения всеобщего голосования. Палата представителей разработала и передала ВИК закон о выборах. На основании этого документа продолжается организация мероприятия.

Глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри и ряд его сторонников, лояльных запрещенной в РФ группировке «Братья-мусульмане»1, настаивают на переносе сроков. По их мнению, составленные протоколы без их участия могут привести к вооруженной эскалации.

Участники Парижской международной конференции по Ливии поддерживают действующее законодательство североафриканского государства и требуют реализации выборов, запланированных на 24 декабря. Также они пригрозили санкциями тем, кто намерен саботировать плебисцит.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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выборы ливия регистрация кандидатов
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