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Баранец: американский флот обречен на разгром в случае войны с Россией в Черном море
Армия
Баранец: американский флот обречен на разгром в случае войны с Россией в Черном море
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 16 ноября. Военно-морские силы США потерпят сокрушительное поражение в случае вооруженного противостояния с Россией в Черном море. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что корабли ВМС США USS Mount Whitney и USS Porter покинули акваторию Черного моря после завершения масштабных внеплановых учений с союзниками по НАТО. Иностранные корабли действовали в Черноморском регионе с начала ноября, передает «ПолитРоссия».

Военный эксперт Виктор Баранец выразил уверенность, что в будущем американские корабли вновь появятся в Черном море, однако Москва будет оставаться спокойной, так как группировка Вооруженных сил России в Крыму способна дать отпор любому противнику.

«Мы имеем возможность простреливать и Черное море вдоль и поперек. У нас достаточное количество подводных лодок и надводных кораблей, есть крейсер «Москва», который считается убийцей авианосцев, есть «Калибры» с дальностью 2,5 тысячи километров, а также непотопляемый авианосец - Крым», — пояснил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что учения стран НАТО в Черном море с применением стратегической авиации и боевого оружия являются серьезным вызовом для Москвы. При этом глава государства отметил, что считает нецелесообразным принятие жестких мер в ответ на действия ВМС США в Черном море, поэтому российские военные ограничиваются лишь сопровождением иностранных самолетов и кораблей, передает ytro.news.

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