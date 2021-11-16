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Эфир: Насколько люди готовы иметь и способны выражать свое мнение

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 11:13
Общество
Эфир: Насколько люди готовы иметь и способны выражать свое мнение
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 16 ноября. Региональная общественная организация «Центр Н. С. Говорова "Адаптация и развитие человека"» проводит опрос на тему способностей человека выражать собственное мнение. Этот вопрос обсуждают в эфире Медиагруппы «Патриот».

Исследование для определения, насколько люди готовы иметь и способны выражать свое мнение, проводится на сайте www.polilogia.ru путем опроса пользователей Сети. Данные собираются с 11 августа 2021 года. Участникам предлагается ответить на семь вопросов, а также оставить комментарий. Медиагруппа «Патриот» решила развить тему, поднятую центром «Адаптация и развитие человека», и организовала прямой эфир.

Что такое полилогия? Зачем она нужна в современном обществе?

Почему рядовому человеку трудно формулировать и отстаивать свое мнение?

Как заинтересовать молодежь участвовать в общественной жизни?

Почему все чаще избирателей называют безразличными к выборам?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечают эксперт Международной академии менеджмента, почетный доктор наук, заведующая кафедрой инновационного предпринимательства Санкт-Петербургского института бизнеса и инноваций Елена Чурина и заслуженный мастер спорта России по самбо, чемпион и призер чемпионатов России по боевому самбо, чемпион Европы, чемпион мира Денис Гольцов.

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