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Бывший глава МВД Украины Аваков заявил об авторитарности Зеленского
Политика
Бывший глава МВД Украины Аваков заявил об авторитарности Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский становится авторитарным. С таким заявлением выступил бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

По мнению экс-главы МВД, глава государства попал в ловушку, из которой ему трудно выбраться. На вопрос, становится ли Зеленский авторитарным, Арсен Аваков ответил: «Да, конечно».

«Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: "я могу все". И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

«Благие намерения» Владимира Зеленского обернулись тем, что он стал принимать все больше волюнтаристских решений. Окружение президента не позволило здравомыслящим политикам грамотно ему оппонировать.

Недавно бывший депутат Верховной рады заявил, что президент Украины превращается в олигарха. По его словам, политик собирался бороться с олигархией, но сам пошел по этому пути.

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украина зеленский аваков
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