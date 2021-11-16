Экономист Заборцев: «Цифровой рубль высвободит ресурсы для улучшения жизни россиян»

Центральный банк России (ЦБ РФ) вслед за многими ведущими центробанками мира активно продвигает идею внедрения виртуальной формы денег — цифрового рубля. По задумке, эта форма будет представлять собой третий вариант платежного средства — после наличных и безналичных рублей. Какие выгоды цифровой рубль принесет россиянам и зачем он вообще нужен, в беседе с ФАН рассказал экономист, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев.

Ключевым отличием цифрового рубля от безналичных перечислений будет возможность совершать расчеты без подключения к интернету, а также не используя банки как посредников в расчетах. Это позволяет высвободить ресурсы и направить их.

«Идея выглядит для нашего регулятора очень заманчиво и перспективно. Эльвира Набиуллина при каждом удобном случае рассказывает о перспективах цифрового рубля. На последнем выступлении в Государственной думе 15 ноября 2021 года глава Центробанка в очередной раз заявила, что ожидает создание прототипа платформы уже в начале следующего года. Эльвира Набиуллина уверила, что ЦБ РФ будет внедрять эту третью форму денег аккуратно, но настойчиво. Очевидно, что итоговой целью ЦБ является отказ от наличных перечислений и создание абсолютно прозрачной финансово-расчетной системы. Где каждая транзакция, каждая сделка видна и регуляторам, и другим проверяющим», — объяснил эксперт.

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Заборцев уверен, несмотря на то, что многие питают страх перед подобной прозрачностью, называя ее прямой дорогой к «цифровому ГУЛАГу», преимущества полностью прозрачной безналичной экономики очевидны. Во-первых, прозрачная финансовая система позволит резко упростить и автоматизировать контроль. Если не будет серых зон, куда могут утекать деньги, если не будет тени, где могут проводиться нелегальные операции, то отпадет потребность в ручном контроле и перепроверках, подчеркнул экономист. Сокращение количества проверяющих и учетных документов позволит высвободить огромные ресурсы из этой непродуктивной и не приносящей дополнительной пользы контрольной деятельности. Эти ресурсы можно направить на созидание чего-то нового и рост благосостояния населения.

«Безналичная экономика — это экономика со сниженными издержками обращения. Скорость движения денег в ней растет. Эффективность экономического обмена также возрастает. Снимается большое количество барьеров, убирается множество лишних действий. И это является залогом роста производительности труда, который сейчас так нам нужен. Но нужно двигаться дальше. Одного цифрового рубля недостаточно. Нужно развивать свои собственные расчетные и платежные системы. Упрощать и делать более доступными отечественные сервисы, которые могут обслуживать российскую финансовую систему», — сказал Заборцев.

По мнению экономиста, создание своей национальной расчетной системы и повсеместное ее применение для России в нынешних условиях жизненно необходимо. К тому же только при этих условиях плодами цифровизации можно будет воспользоваться на полную мощность, включая оборот цифрового рубля.

К слову в недавнем интервью YouTube-каналу «Фанимани» председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призналась, что хранит личные сбережения в рублях. Она подчеркнула — если бы гражданин в начале 2015 года внес деньги на рублевый или валютный депозит, то сейчас он бы выиграл.