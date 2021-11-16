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АТОР сообщила о снижении потока иностранных туристов в Россию в 24 раза
Общество
АТОР сообщила о снижении потока иностранных туристов в Россию в 24 раза
pixabay.com

Москва, 16 ноября. Поток иностранцев в РФ в период с января по сентябрь 2021 года значительно снизился. Такое заявление сделали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на ФСБ РФ.

За последние девять месяцев количество иностранных туристов в России уменьшилось в 24 раза. При этом в допандемийный 2019 год количество въехавших в страну иностранцев составляло 175,8 тыс. человек.

«Иностранные граждане совершили 8,8 млн визитов в Россию в период с января по сентябрь 2021 года. Из них туристические цели задекларировали 175,8 тыс. раз», — сказано в сообщении «Вестника АТОР».

При этом, исходя из данных АТОР, общий въездной поток в страну сократился почти в три раза в сравнении с аналогичным периодом докризисного 2019 года. Туристический — как минимум в 24 раза.

Не так давно стало известно, что власти Израиля разрешили с 1 декабря въезжать в страну гражданам, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщили в израильском министерстве туризма.

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атор турпоток иностранцы
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