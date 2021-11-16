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Новым главой Восточного военного округа назначен генерал-полковник Александр Чайко

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 11:01
Армия
Новым главой Восточного военного округа назначен генерал-полковник Александр Чайко
ТАСС  /  Орлов Сергей

Хабаровск, 16 ноября. Восточный военный округ возглавил Герой России генерал-полковник Александр Чайко. Торжественная церемония передачи штандарта округа новому командующему прошла в Хабаровске.

Торжественная церемония состоялась в штабе округа во вторник, 16 ноября. Заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков представил руководству ВВО нового командующего, а генерал-полковник Геннадий Жидко передал ему штандарт, передает ИА PrimaMedia.

«В ходе торжественной церемонии генерал-полковник Геннадий Жидко передал штандарт командующего войсками генерал-полковнику Александру Чайко», — говорится в распространенном сообщении.

Панков отметил, что Чайко — опытный руководитель, с 2017 года он исполнял обязанности начальника штаба округа и брал на себя командование на период его отсутствия. Звание генерал-полковника было ему присвоено летом 2021 года по указу президента.

Ранее бойцы ВВО провели учения с проверкой систем связи в сложных метеоусловиях в Забайкальском крае. Тренировка проводилась в холмисто-лесистой местности.

В начале ноября в округе завершилась сдача контрольной проверки за летний период обучения, в рамках которой были оценены десятки тысяч военнослужащих. По итогам проверок большинство соединений и воинских частей ВВО продемонстрировали навыки и умения владения штатным вооружением и военной техникой, сообщает RT.

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