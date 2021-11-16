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Читатели Interia поддержали слова Путина о причастности Европы к миграционному кризису
Политика
Читатели Interia поддержали слова Путина о причастности Европы к миграционному кризису
Global Look Press  /  Patrick Pleul/dpa

Варшава, 16 ноября. Поляки оценили слова президента России Владимира Путина о миграционном кризисе. Они оставили множество эмоциональных комментариев.

Путин ранее заявил, что РФ готова помочь в разрешении кризиса на белорусско-польской границе, возникшего из-за наплыва беженцев. Президент подчеркнул, что в обострившейся ситуации виновата Европа, которая создала все условия, чтобы хлынул поток мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, передает «ПолитРоссия».

Польские СМИ посвятили несколько публикаций словам Владимира Путина. Они взволновали читателей. Некоторые согласились с позицией Москвы, но другие стали голословно упрекать Россию в кризисе.

«Русские "решают" проблемы, которые сами создают», — написал один из комментаторов.

«Калининград — это хорошие места для беженцев, почти как Западная Европа, они быстро адаптируются», — «посоветовали» поляки направить беженцев в российский регион.

Читатели Interia поддержали слова Путина о причастности Европы к миграционному кризису
kremlin.ru / Администрация президента России

Другие читатели поддержали слова Владимира Путина о том, что Россия не причастна к кризису на границе.

«Именно западные страны сами виноваты в этом кризисе. Они сами создали условия для того, чтобы к ним поехали тысячи, сотни тысяч людей. И тут Путин совершенно прав! Не Путин приглашал мигрантов в Европу, это была Меркель», — раскрыл неудобную правду читатель издания Interia.

В Польше недавно заявили, что ожидают штурма границы мигрантами. Пока беженцы не проявляют агрессию, информирует НСН.

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Все новости / Политика / Читатели Interia поддержали слова Путина о причастности Европы к миграционному кризису
беженцы путин мигранты польша
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