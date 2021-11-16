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Американские арахнологи изучают поведение пауков с помощью искусственного интеллекта
Общество

Пауки — прирожденные инженеры. Каждый отдельный вид обладает уникальными способностями создавать замысловатые и красивые сети с помощью белковых нитей, который содержатся в паутинных железах.

Команда ученых из американского университета Джонса Хопкинса смогли подробно разобрать несколько моделей, которые предсказывают этапы построения паутины на основе положения ног паука.

«Мы определили всю хореографию паучьего строительства. Раньше такого никто не делал. Это важно для понимания архитектуры животных. Мы имеем запись всей последовательности построения паутины в прекрасном разрешении», — рассказал биолог Эндрю Гордус.

В исследованиях были задействованы шесть пауков. Каждую ночь ученые записывали процесс построения паутины с помочью инфракрасных камер и нейронных сетей, которые отслеживали движения конечностей насекомых.

«Мы просматривали каждый кадр и вручную отмечали точки ног пауков. Мы разработали специальное программное обеспечение, которое отслеживает позы паука кадр за кадром. Потом мы документировали все, что делают паучьи ноги. Так мы изучили весь процесс построения паутины», — отметил ученый.

На следующем этапе исследований ученые планируют поместить пауков под воздействие химикатов, которые будут воздействовать на их сознание. Так арахнологи планируют изучить мозг этих членистоногих, чтобы понять какие его части участвуют в процессе построения паутины.

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сша наука природа пауки университет джонса хопкинса
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