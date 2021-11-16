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Мишустин распорядился выделить театрам и музеям более 2,2 млрд рублей

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 10:46
Экономика
Мишустин распорядился выделить театрам и музеям более 2,2 млрд рублей
Личный архив Николая Выморкова

Москва, 16 ноября. Дополнительная финансовая помощь коснется ряда музеев и театров из-за осложнений в их деятельности в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением сопутствующих ограничений, о чем сообщает пресс-служба Правительства России.

Государство направит более 2,2 млрд рублей, чтобы поддержать федеральные учреждения культуры. Соответствующее распоряжение было подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным.

«Из общей суммы более 1,2 млрд рублей будет направлено Министерству культуры для дальнейшего предоставления субсидий подведомственным театрально-концертным организациям и еще свыше 606 млн рублей — для субсидий подведомственным музеям», — отмечается в сообщении правительства.

Помимо этого, помощь в размере 196 млн рублей будет оказана Большому театру. Примерно 197 млн рублей передадут Эрмитажу. Премьер-министр поднял проблему осуществления деятельности культурных учреждений во время заседания правительства.

Кабинет министров выделил в октябре свыше 624,7 млн рублей, чтобы поддержать государственные цирковые организации. Как считает Мишустин, из-за пандемии многим организациям приходится снижать заполняемость залов, что уменьшает доходность предприятий. При этом у учреждений остаются обязательства по выплате зарплат, налогов и оплате ЖКХ.

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культура мишустин правительство россии поддержка пандемия
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