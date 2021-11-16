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Алексей Сорокин назвал гротеском обвинения в подкупе при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 10:34
Спорт
Алексей Сорокин назвал гротеском обвинения в подкупе при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018
ИА Политика Сегодня  /  Родион Лесков

Москва, 16 ноября. Экс-гендиректор оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин ответил на обвинения британских СМИ в якобы имевшем место подкупе чиновников при выборе страны-хозяйки спортивного события. Он опроверг подобные заявления.

Британский журналист Ник Харрис, сообщая о проходе сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре, ранее написал в Twitter, что при выборе места проведения чемпионата была замечена коррупционная составляющая. По его словам, то же самое будто бы было зафиксировано при определении страны-хозяйки ЧМ-2018, который прошел в России.

«На самом деле, это уже перерастает в какой-то гротеск. Комментировать такие новости уже нет сил, мы уже все сказали на эту тему много раз. Видимо, им совсем не о чем писать! Мы никого не подкупали», — отреагировал на эти обвинения Сорокин в комментарии РИА Новости.

ФИФА еще в 2017 году представила отчет бывшего главы следственной палаты комитета по этике Майкла Гарсии о расследовании выбора мест проведения чемпионатов 2018 и 2022 годов. В обоих случаях не было обнаружено никаких нарушений.

Ранее Алексей Сорокин рассказал о предстоящем визите УЕФА в Санкт-Петербург. Он запланирован в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов.

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