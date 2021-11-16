Эрмитаж получит почти 200 млн рублей на восполнение коронавирусных потерь

Москва, 16 ноября. Государственный Эрмитаж и Большой театр получат почти по 200 млн рублей из резервов Правительства РФ на восполнение потерь из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эрмитажу поступит 197 млн рублей, а Большому Театру — 196 млн рублей, заявили в пресс-службе кабмина. Источником выделенных на поддержку средств станет резервный фонд правительства.

«Из-за угрозы распространения коронавируса театры, музеи и концертные организации были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению их доходов. При этом они должны исполнять свои обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам», — указали в кабинете министров.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в планы представителей бизнеса. Около половины российских фирм (51%) сократили свои расходы в целях смягчения финансовых последствий коронавируса.