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Эрмитаж получит почти 200 млн рублей на восполнение коронавирусных потерь
Экономика
Эрмитаж получит почти 200 млн рублей на восполнение коронавирусных потерь
wikipedia.org  /  Ulyana a

Москва, 16 ноября. Государственный Эрмитаж и Большой театр получат почти по 200 млн рублей из резервов Правительства РФ на восполнение потерь из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эрмитажу поступит 197 млн рублей, а Большому Театру — 196 млн рублей, заявили в пресс-службе кабмина. Источником выделенных на поддержку средств станет резервный фонд правительства.

«Из-за угрозы распространения коронавируса театры, музеи и концертные организации были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению их доходов. При этом они должны исполнять свои обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам», — указали в кабинете министров.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в планы представителей бизнеса. Около половины российских фирм (51%) сократили свои расходы в целях смягчения финансовых последствий коронавируса.

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