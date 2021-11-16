Шойгу: фильм «Небо» о летчике Пешкове демонстрирует самоотверженность российских военных

Москва, 16 ноября. Художественный фильм «Небо» о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове показал мужество и самоотверженность российских военных. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на презентации киноленты.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что картина о подвиге подполковника Олега Пешкова в Сирии является достойной работой, которая основана на реальных событиях.

«Главное, что удалось показать, — это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих, сегодняшних офицеров, да и не только офицеров российской армии», — пояснил Шойгу.

Накануне в Москве состоялся пресс-показ картины «Небо», основанной на реальных событиях, когда 24 ноября 2015 года в Сирии во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин успели катапультироваться. Мурахтина удалось спасти, а спускавшегося с парашютом Пешкова боевики расстреляли в воздухе. Погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России.

Созданная при поддержке Минобороны РФ кинолента выйдет в прокат 18 ноября. Сергей Шойгу поручил включить фильм в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах России.