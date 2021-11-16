Сексолог Миллер объяснила, почему женщины отказываются от материнства

Рождаемость в стране падает с каждым годом, так, по данным Росстата, за первую половину 2021 года в РФ родилось 678,1 тысячи детей. По сравнению с тем же периодом прошлого года рождаемость упала на 2,9 тысячи детей. Такая тенденция наблюдается не только в России, а причины самые разные: уровень жизни населения, чувство неуверенности в завтрашнем дне. Все больше женщин отказываются от материнства по собственному желанию, а мужчины их в этом поддерживают.

В беседе с корреспондентом ФАН сексолог, психолог Александра Миллер рассказала, почему пары не спешат заводить детей, ссылаясь на то, что хотят «пожить для себя», а также о том, что влияет на формирование потребности быть родителем.

«У многих сместились ценности. Если раньше пропагандировался институт брака, а в советское время даже могли исключить из партии за разгульный образ жизни или развод, то сейчас всем плевать, даже если рядом умирает человек от сердечного приступа. Я говорю лишь о том, что нужно постараться на государственном уровне поднять вопрос о духовных ценностях и самых обычных человеческих законах, которые позволили бы быть добрее друг к другу, к своим родителям, к окружающим людям», — поделилась собеседница агентства.

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По ее мнению, общество сегодня больно эгоизмом и материальными ценностями. Финансы важны и нужны, без них нет достойного уровня жизни, но не стоит их ставить во главу угла, одно не должно мешать другому.

«В век социальных сетей многие хотят жить на зависть другим, а не во благо себе и своей семье, уходят в саморазрушение и даже выгорают на работе, не замечая важной вещи: семья — это наш тыл, наша гавань и наша батарейка. Семья восполняет силы в самые тяжелые моменты и искренне радуется нашим победам», — добавила сексолог.

Александра Миллер отметила, что не у всех есть подходящий пример перед глазами, где в семье царят уважение, любовь, верность и забота. При желании можно найти этот идеал среди знакомых, родственников и самому создать сценарий счастливых отношений.

Негативный опыт воспитания в своей собственной семье, отсутствие финансовой независимости, безусловно, сказываются на желании завести детей. Психолог перечислила женские страхи, связанные с появлением детей:

изменение фигуры;

потеря активного социального образа жизни;

потеря сексуальной привлекательности;

роды.

«Термин «чайлдфри» связан также с феминизмом, гипертрофированным желанием женщины уравнять себя с мужчиной, в чем-то даже соревноваться с ним. На мой взгляд, это потеря женственности. Женщины не осознают всей силы своей слабости, в результате получается борьба против себя и своего семейного счастья. Дети — это также про ответственность», — подчеркнула собеседница ФАН.

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Если человек не может нести ответственность за свою собственную жизнь, постоянно ищет опору в лице родителей или государства, вряд ли он будет задумываться о детях.

«Не все хотят быть родителями, это тоже нормально. Главное, чтобы человек был удовлетворен собственной жизнью, был честен в первую очередь с самим собой», — резюмировала Миллер.

Ранее психологи из Лондонского и Бангорского университетов в Великобритании выяснили, что восприятие своей внешности у человека в значительной степени зависит от его самооценки. Исследование показало, что относившиеся к своей внешности в негативном ключе люди, как правило, представляли себя более тучными, чем они были в реальности.