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Девелопер Crocus Group изучает перспективы проведения IPO

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 10:13
Экономика
Девелопер Crocus Group изучает перспективы проведения IPO
wikipedia.org  /  Vanes007 / CC BY-SA 3.0

Москва, 16 ноября. Президент крупного подрядчика Араз Агаларов рассказал в интервью РБК о планах компании по выходу на биржу.

Владелец коммерческой недвижимости Crocus Group вскоре может попасть на фондовую биржу и предложить свои акции инвесторам, данная возможность будет прорабатываться в течение двух лет, отмечает в комментарии изданию глава девелопера.

«Сейчас смотрим предложения от разных банков и инвестиционных компаний», — подчеркивает Агаларов.

По словам предпринимателя, пока что неизвестно, выйдет ли Crocus Group на биржу полностью, либо по частям. Помимо этого, в стадии дискуссий находится вопрос по тому, какой пакет ценных бумаг будет предлагаться для покупки.

Организация Crocus International была основана еще в 1989 году в качестве совместного советско-американского предприятия. Впоследствии она превратилась Crocus Group. Вначале бизнес фирмы был сконцентрирован на проведении выставок, торговле одеждой и обувью, а после этого акцент сместился на строительство и государственные подряды.

Прошлый год подарил компании седьмое место в перечне журнала Forbes под названием «Короли российской недвижимости». По версии издания, доход Crocus от аренды достигает 240 млн долларов. Объем выручки девелопера за 2020 год составил 55,5 млрд рублей. Должность первого вице-президента застройщика занимает сын Араза Агаларова — Эмин. Недавно он инвестировал пару сотен миллионов долларов в курортный комплекс на берегу Каспийского моря.

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