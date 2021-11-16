Нейропсихолог Данилова рассказала, как не спугнуть олигарха при первом знакомстве

Многие женщины мечтают о том, чтобы выйти замуж за богатого мужчину или хотя бы просто привлечь его внимание. Нейропсихолог Елена Данилова в беседе с ФАН открыла секреты, которые помогут вести себя правильно с обеспеченными людьми.

По словам нейропсихолога, важно понимать, что все люди разные, статусные мужчины тоже отличаются друг от друга: возрастом, привычками, историей своего пути. Поэтому, если есть возможность узнать о мужчине и его интересах до встречи, не стоит пренебрегать ею. Таким образом будет проще найти тему для разговора и заинтересовать его общением.

«Типаж мужского идеала может быть любым: от простушки, готовой слушать о его подвигах открыв рот, до боевой подруги, которая в сложной ситуации поможет сохранять спокойствие. Поэтому важно быть самой заинтересованной в разговоре, активно слушать и “зеркалить” собеседника. Если мужчина в речи размеренный и спокойный, то излишняя эмоциональность и жестикуляция могут его оттолкнуть», — предупредила Данилова.

При общении со статусным мужчиной самое главное — иметь внутреннюю уверенность. Если девушка будет испытывать внутренний страх и скованность, то собеседник это обязательно почувствует, поскольку ее поведение будет выглядеть неестественным и наигранным. И никакие разносторонне развитые качества ситуацию не спасут, отметила нейропсихолог.

Из личного архива Елены Даниловой /

«Можно было бы посоветовать вести себя естественно, но все же это лукавство: любая обстановка требует от нас определенной проявленности. Тот же благотворительный ужин высокопоставленных персон или завтрак на пляже — это априори разные ситуации. И вести себя в них тоже следует по-разному», — объяснила Данилова.

Чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно, девушке, по словам нейропсихолога, необходимо ухаживать за собой и своим телом, иметь хобби и вести активную социальную жизнь. Только в таком случае можно всерьез заинтересовать статусного избранника. Однако быть излишне инициативной и тянуть одеяло на себя не стоит, предупредила специалист. Мужчины любят, когда их слушают, поддерживают интересную им тему разговора, проявляют эмпатию, выказывают заинтересованность и восхищение. Причем главное — восхищаться самим мужчиной, его личностью, а не статусом.

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