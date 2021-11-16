Ученые университета Онтарио назвали причиной прокрастинации наличие дедлайнов

Веллингтон, 16 ноября. Новозеландские ученые выяснили, что если дедлайна нет, то растет шанс преодолеть прокрастинацию и решить проблему быстрее всего, сообщает журнал Economic Inquiry.

Психологи пытались найти метод, позволяющий благотворителям собрать больше денег. Принявшие в эксперименте люди проходили онлайн-опрос, после которого некоторая сумма перечислялась в благотворительную организацию. На прохождение опроса выделяли неделю, месяц или любое время.

На дистанции в месяц респонденты с меньшей долей вероятности завершали испытание. А вот благополучно все заканчивалось именно тогда, когда никакого дедлайна вообще не было.

Вероятно, длительные сроки способствовали тому, что участники расслаблялись и забрасывали задачу. А вот более короткие сроки мотивировали испытуемых быстро с ней разобраться.

Сейчас невероятно популярен биохакинг — попытки найти способ повышения продуктивности организма. О современном состоянии дел в этой отрасли рассказало издание «Ридус».

Для эффективной работы важен и позитивный настрой. Психолог Людмила Суздальцева назвала способы всегда оставаться в хорошем настроении.