Джанабаева считает, что девочку не нужно растить удобной для мужа или свекрови

Москва, 16 ноября. Супруга певца Валерия Меладзе, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поделилась принципами воспитания дочери. По мнению певицы, не стоит растить малышку удобной для мужа, свекрови и других окружающих.

По словам Джанабаевой, в обществе считается, что девочка не должна кого-то расстраивать, обижать или думать о ком-то плохо. Иногда это касается и мальчиков, но девочек все же в большей степени, отметила артистка в эфире программы «Простые секреты» на канале НТВ. Знаменитость считает подобный подход ошибкой.

«Это все сложно для ребенка. Такая малышка вырастает и продолжает быть удобной для всех — для мужа, свекрови, родителей, коллег... А о себе когда она будет думать? В итоге это копится и выплескивается в семейный скандал», — пояснила экс-солистка «ВИА Гры».

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Кроме того, певица убеждена, что родители должны хвалить ребенка, а не указывать все время на его недостатки. Джанабаева сравнила похвалу для детей с поливом цветка. При этом, как полагает артистка, родители не должны становиться друзьями своему ребенку и взваливать на него собственные проблемы.

«Если женщина будет постоянно жаловаться дочери на мужчин, то этот ребенок вырастет с ощущением, что ему всегда надо кого-то спасать. Нужно быть авторитетом для своего чада, чтобы он пришел к тебе за советом», — порекомендовала супруга Меладзе.

Не так давно свекровь Джанабаевой отметила день рождения, однако певица пропустила этот праздник. Поклонники предполагали, что исполнительницу не позвали на семейное торжество, но она объяснила свое отсутствие другой причиной.