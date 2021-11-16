Политолог Бредихин оценил потери Украины в 2 млрд долларов из-за «Северного потока — 2»

Украина не хочет терять доходы за транзит газа через свою территорию, поэтому до последнего будет пытаться всеми силами остановить «Северный поток — 2». Об этом ФАН рассказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Киев потеряет деньги

Запуск газопровода «Северный поток — 2» лишит Украину примерно 2 млрд долларов. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко, добавив, что именно из-за этого Киев активно выступает против российского проекта.

«Украина будет терять около 2 млрд долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен», — сказал Витренко.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что эта сумма будет эквивалентна 1,5% ВВП Украины. Именно по этой причине украинские власти пытаются помешать запуску «Северного потока — 2». При этом Витренко выразил надежду, что Соединенные Штаты наложат на проект санкции, так как он якобы угрожает мировой безопасности.

«Тактика Украины ошибочна»

Как отметил Антон Бредихин, терять статью доходов невыгодно: вот и 1,5% ВВП отсечь одним махом украинские власти не хотят. Замещать его будет нечем. А значит, будут выступать и дальше.

«Но в их тактике есть ошибка. Они уповают на США, считают, что заграница им поможет. Забывая, что Россия рядом, доступна для диалога. Санкциями дело не исправишь — на них будут контрсанкции. На мой взгляд, надо дать возможность главам регионов самим вводить санкции против украинских предприятий. И таких будет немало», — заключил Антон Бредихин.

Федеральное агентство новостей /

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.