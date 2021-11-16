ДОМ.РФ: Более 80% жилья в новостройках подходит под условия «Семейной ипотеки»

Москва, 16 ноября. Участникам программы «Семейная ипотека» доступно 80% выставленных на продажу квартир в новостройках России. Об этом заявили эксперты аналитического центра ДОМ.РФ по итогам оценки объявлений на сайте ЦИАН.

На текущий момент для получения такой ипотеки стоимость недвижимости должна составлять 7,1 млн руб. в регионах и 14,1 млн руб. в Москве с учетом первоначального взноса в 15% (заем будет выдаваться на сумму 6 млн руб. и 12 млн руб. соответственно). Но в таком ценовом диапазоне предлагается большинство квартир в строящихся домах, указали аналитики.

«Семейная ипотека» предлагает максимально комфортные условия для семей, решивших улучшить жилищные условия, выразил мнение глава аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Доля ипотечных заемщиков с доходом ниже 20 тысяч рублей увеличилась за последние два года на 50%. Такие данные приводятся в исследовании «СберИндекса».