Джо Байден выступил против независимости Тайваня

Вашингтон, 16 ноября. США придерживаются принципа «одного Китая». Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден в беседе с лидером Китая Си Цзиньпином, передает Центральное телевидение республики.

Китайский лидер призвал Вашингтон конструктивно решать разногласия. По его словам, нельзя допускать, чтобы отношения стран вышли из-под контроля.

«Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против Китая и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — приводит издание слова Байдена, который добавил, что выступает против независимости Тайваня.

Американский президент также предложил установить барьеры, чтобы «ясно и честно» говорить о том, в чем стороны не соглашаются. По его мнению, необходимо работать в тех сферах, где интересы Вашингтона и Пекина совпадают.