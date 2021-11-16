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Джо Байден выступил против независимости Тайваня
Политика
Джо Байден выступил против независимости Тайваня
Global Look Press  /  Carofei

Вашингтон, 16 ноября. США придерживаются принципа «одного Китая». Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден в беседе с лидером Китая Си Цзиньпином, передает Центральное телевидение республики.

Китайский лидер призвал Вашингтон конструктивно решать разногласия. По его словам, нельзя допускать, чтобы отношения стран вышли из-под контроля.

«Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против Китая и не намерены вступать в конфликт с Китаем», — приводит издание слова Байдена, который добавил, что выступает против независимости Тайваня.

Американский президент также предложил установить барьеры, чтобы «ясно и честно» говорить о том, в чем стороны не соглашаются. По его мнению, необходимо работать в тех сферах, где интересы Вашингтона и Пекина совпадают.

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