Российский теннисист Рублев одержал победу над Циципасом в матче итогового турнира ATP

Турин, 16 ноября. Андрей Рублев с победы стартовал на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Италии.

Пятая ракетка мира Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в первом матче на итоговом турнире на итоговом турнире ATP. Встреча в Турине, продолжавшаяся 1 час 32 минуты, завершилась победой российского теннисиста со счетом 6:4, 6:4. Рублев девять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из семи. В следующей встрече итогового турнира ATP россиянин сыграет с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем. Матч состоится 17 ноября.

Ранее соотечественник Рублева Даниил Медведев выиграл первую встречу на итоговом турнире ATP. Российский теннисист, являющийся действующим победителем соревнований, победил поляка Хуберта Хуркача.