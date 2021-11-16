Боевые летчики — герои России объяснили разницу между пилотами США и РФ

Рассказы летчиков США, воевавших в Корее и Вьетнаме, о чувстве юмора русских для прессы Штатов более предпочтительны, чем свидетельства о преступлениях этих американских ветеранов. Правда о том, что творила военная авиация Пентагона последние полвека на территории других стран, неудобна Вашингтону. Об этом ФАН рассказали офицеры Военно-воздушных сил России Валентин Падалка и Анатолий Андронов.

Ранее портал The Aviation Geek Club со ссылкой на сборник рассказов летчиков США времен войны в Корее и Вьетнаме сообщил, что, по воспоминаниям американских ветеранов, советские пилоты были дружелюбнее летчиков других коммунистических стран.

Заслуженный военный летчик РФ Валентин Падалка заявил, что сравнивать американских военных с советскими или российскими просто некорректно. По его мнению, наши воины имеют высокий дух, они — патриоты, готовые пожертвовать собой ради защиты Родины, жизней товарищей, спасения мирных людей. Военнослужащие США, по словам ветерана трех войн, — это люди, которые зарабатывают деньги в армии — бизнесмены с погонами. Именно поэтому американцы придумывают себе героев: Человека-паука, Супермена и прочих.

ТАСС / Матыцин Валерий

«Американские летчики, бомбившие Вьетнам и Корею, описывают «дружелюбных русских», потому что в действительности не хотят вспоминать о том, кто их сбивал в небе над этими странами. Они не желают переходить к сути того, что было, иначе им придется рассказывать о том, как они расстреливали с воздуха деревни с женщинами и детьми и поливали напалмом крестьянские дома и поля. Об этом им говорить не хочется. Эта правда не сочетается с придуманной Америкой — якобы честной, сильной и справедливой. Хотя за время, прошедшее с окончания войны в Корее, мало что изменилось. Вашингтон все так же несет свою «демократию» в виде бомб, сбрасывая их на города суверенных государств по всему миру», — пояснил полковник.

Летчик высшей категории признался, что считает русских солдат, независимо от рода войск, лучшими. Он отмечает, что и в годы Великой Отечественной войны, и в небе Афганистана, и в Сирии для наших парней понятие «долг» было и остается ценнее, чем собственная жизнь, а отвага и ярость никогда не вытесняют из них милосердие и умение быть великодушными.

Заслуженный военный летчик РФ Анатолий Андронов обратил внимание, что во время войны в Корее авиационной дивизией, которая защищала небо, командовал легендарный трижды Герой СССР Иван Кожедуб. По словам полковника, на Дальнем Востоке в 50-е годы боевое задание нашей страны выполняли настоящие воздушные асы, сбившие более 200 самолетов врага и потерявшие в десять раз меньше самолетов, чем противник.

ТАСС / Овчинников Александр

«12 апреля 1951 года вошел в историю ВВС США как «черный четверг». Американцы попытались сделать авианалет: они подняли в воздух около 40 бомбардировщиков B-29 в сопровождении сотни истребителей F-80 и F-84. Их перехватили 3,5 десятка наших МиГ-15, которые сбили 14 самолетов. Остальные спаслись бегством. Бой в небе над Кореей длился меньше 20 минут. В том же году на Корейской войне была еще одна «памятная дата», которую американские летчики запомнили благодаря русским. 30 октября 1951 года ВВС США вознамерились побомбить Корею и отправили в небо над этой страной две сотни истребителей, которые сопровождали два десятка бомбардировщиков В-29. Их перехватили полсотни наших МиГ. Было сбито более десятка бомбардировщиков и несколько истребителей F-84. Мы потеряли один самолет», — озвучил ошеломляющие данные полковник запаса.

Герой РФ добавил, что во Вьетнаме воевали советские летчики высочайшего класса, наши МиГ-21 противостояли там американским «Фантомам». По словам собеседника ФАН, вьетнамские пилоты, в отличие от наших, не выдерживали перегрузок на виражах советских истребителей — теряли сознание. Их перевели с традиционной местной кухни на усиленную мясную диету. Андронов подчеркнул, что, помимо личного мастерства летчиков, исход воздушного боя зависит и от машины, то есть от научных разработок и качества исполнения самолета. Потери, по его словам, были высокими с обеих сторон, но американцы лишились большего количества военной техники, чем наша страна.

Ранее ФАН рассказал, как искусственный конфликт на белорусско-польской границе может перерасти в горячую фазу. Крайне опасное противостояние на границе создано искусственно и имеет несколько причин.