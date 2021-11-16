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Palaeontology: быстрая эволюция спровоцировала вымирание древних животных
Наука
Palaeontology: быстрая эволюция спровоцировала вымирание древних животных
pixabay.com

Лондон, 16 ноября. Ускоренные темпы развития древних видов животных могли стать одной из главных причин их исчезновения. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа ученых из университета Великобритании. По итогам работы они написали статью для портала Palaeontology.

В ходе исследования специалисты проанализировали скорость эволюции более 100 видов древних рептилий. В конечном итоге они обнаружили, что те, которые развивались быстрее своих сородичей, впоследствии вымирали. При этом те, которые эволюционировали медленнее, продолжали существовать на Земле.

Несмотря на это, британским ученым пока что не удалось установить скорость эволюционирования древних видов организмов. В ближайшем будущем они намерены продолжать исследования.

Не так давно международная группа ученых пришла к выводу, что массовые извержения вулканов в древности спровоцировали изменения климата. Из-за них на планете появились динозавры.

В начале октября в одном из штатов США шестилетний мальчик во время прогулки по заповеднику наткнулся на странный камень. Впоследствии оказалось, что он был зубом мастодонта, который жил на этой территории 12 тыс. лет назад, сообщает «Ридус».

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