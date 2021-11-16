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Повышение зарплат врачей за счет допсредств прокомментировали в Счетной палате
Экономика
Повышение зарплат врачей за счет допсредств прокомментировали в Счетной палате
pixabay.com

Москва, 16 ноября. Главный государственный орган аудита проанализировал реализацию выплат из Фонда обязательного медицинского страхования медперсоналу.

Порядка 18,3 млрд рублей из ФОМС предназначалось для того, чтобы повысить заработную плату врачей в регионах в текущем году. Как подсчитали сотрудники Счетной палаты, из всего объема средств было задействовано только 2,7%.

Фонд занимается программой софинансирования расходов с целью оплаты труда врачей и медперсонала. Деньги на это идут из нормированного страхового запаса или НСЗ. Такой резерв создается с целью эффективного реагирования при возникновении неожиданных проблем и оперативного решения задач.

«В 2019 году из предусмотренных на реализацию мероприятия по софинансированию расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и СМП (среднего медицинского персонала) 12,3 млрд рублей использовано 3,1 млрд рублей (или 25%). В 2020 году из 18,3 млрд рублей использовано 2,8 млрд рублей (или 15,3%). По итогам первого полугодия 2021 года из 18,3 млрд рублей использовано 0,5 млрд рублей (или 2,7%)», — указывается в отчете чиновников.

Проект поддержки работников сферы здравоохранения существует, чтобы решать проблему нехватки кадров в области медицины. Однако фактическое осуществление программы сталкивается с определенными трудностями, вроде неэффективной схемы управления средствами и недостатками действующих нормативных правовых актов. Так, в 2019 году из 25 тыс. сотрудников сектора зарплату из НСЗ направили 9,8 тыс. граждан (39%). Статистика за первые шесть месяцев этого года показывает перечисление зарплаты 2,8 тыс. работников из 39,2 тыс. врачей (7%).

Новую инициативу касательно повышения уровня заработной платы медицинским сотрудникам ранее озвучил заместитель комитета Государственной думы по охране труда Сергей Леонов.

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врачи зарплата медицина счетная палата аудит фомс НСЗ
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