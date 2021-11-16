Провалившегося под лед мужчину спасли на иркутской реке Лена

Иркутск, 16 ноября. Полицейские спасли жизнь мужчине, который провалился под лед на реке Лена. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Вечером 14 ноября дежурный принял звонок о том, что в районе закрытой ледовой переправы житель Приангарья провалился под лед. На месте происшествия участковый ползком пробрался по ледяной корке к пострадавшему. В это же время к берегу подъехали два сотрудника полиции, которые протянули стропы.

К счастью, пострадавший был в сознании и ухватился за канат. Автоинспекторы вместе с подоспевшими спасателями вытащили тонущего на берег и отвезли в ближайшую больницу. Сейчас жизни пациента ничто не угрожает.

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