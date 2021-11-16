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Эсминец ВМС США Porter покидает Черное море после завершения учений НАТО

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 10:12
Армия
Эсминец ВМС США Porter покидает Черное море после завершения учений НАТО
wikipedia.org  /  Общественное достояние

Вашингтон, 16 ноября. Эсминец Военно-морских сил США USS Porter начал переход из Черного в Средиземное море после завершения учений с союзниками по НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

В ведомстве отметили, что накануне акваторию Черного моря покинул штабной корабль USS Mount Whitney, который также был задействован в маневрах. В настоящее время транзит в Средиземное море осуществляет эсминец USS Porter.

«Ракетный эсминец USS Porter приступил к запланированному транзиту в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций и учений совместно с союзниками и партнерами по НАТО», — говорится в сообщении.

Напомним, группировка иностранных военных кораблей действовала в Черном море с начала ноября. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что отправка кораблей ВМС США и НАТО в Черноморский регион демонстрирует нежелание Запада вести диалог с Москвой. По словам министра, подобные действия Вашингтона подталкивают страны Черноморского региона к конфронтационной политике.

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