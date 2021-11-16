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Павел Табаков посетил Бал дебютанток Tatler вместе с сестрой и матерью
Общество
Павел Табаков посетил Бал дебютанток Tatler вместе с сестрой и матерью
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 16 ноября. Сын именитого артиста и режиссера Олега Табакова, актер Павел Табаков посетил Бал дебютанток Tatler, прошедший в Москве. Он пришел на светское мероприятие, чтобы поддержать младшую сестру Марию.

На Балу дебютанток юные представительницы известных семей обычно делают первые шаги в столичной светской жизни. На этот раз девушки вышли на паркет в вечерних платьях, чтобы исполнить полонез и вальс, пишет «Газета.Ru».

Вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина поделилась кадрами, снятыми во время вечера, в Instagram Stories. Она опубликовала видео, на котором Табаков-младший и его 15-летняя сестра о чем-то весело разговаривают.

Мария Табакова появилась на балу в алом платье в пол, а ее образ дополнили ювелирные украшения. Актер же вышел в свет во фраке и белой рубашке. Интересной деталью его наряда стала черная бабочка в белую крапинку. Зудина выбрала для мероприятия черное платье с узором в виде листьев по низу юбки и в зоне декольте, а также босоножки на каблуках с тонкими ремешками.

Павел Табаков посетил Бал дебютанток Tatler вместе с сестрой и матерью
Prt Scr instagram.com / @marinazudina_offi

Ранее Павел Табаков высказался о назначении Константина Хабенского худруком МХТ имени Чехова. Актер считает плюсом, что театр возглавил человек, который работает в учреждении уже 15 лет.

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табаков Tatler зудина
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