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Ростех оснастил модернизированный вертолет Ка-226Т новейшей авионикой

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 09:28
Армия
Ростех оснастил модернизированный вертолет Ка-226Т новейшей авионикой
wikipedia.org  /  GFDL 1.2

Дубай, 16 ноября. Вертолет К-226Т после модернизации получил более компактную и легкую авионику с улучшенными характеристиками. Об этом сообщили в пресс-службе Концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2021.

В сообщении пресс-службы КРЭТ отмечается, что глубоко модернизированный вертолет Ка-226Т с улучшенными характеристиками был впервые продемонстрирован за рубежом на Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах, передает ТАСС.

«Система предназначена для автономного определения пространственного положения и высотно-скоростных параметров воздушного судна. Аппаратура, включенная в состав усовершенствованного Ка-226Т, также отличается меньшей массой и габаритами», — подчеркнули в пресс-службе КРЭТ.

Известно, что новая система резервных приборов ИСРП-5-3 способна в автономном режиме определить тангаж, крен и магнитный курс вертолета, а также вычислять его вертикальную и приборную скорость. Ка-226Т, премьера которого состоялась в рамках Международного авиасалона Dubai Airshow 2021 в ОАЭ, приспособлен для полетов в высокогорье, из-за чего и получил свое рабочее название «Альпинист».

Ранее сообщалось, что Ростех представил на Dubai Airshow 2021 лимитированный парфюм «The Checkmate», созданный в честь одноименного российского истребителя.

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ростех вертолеты Ка-226Т dubai airshow
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