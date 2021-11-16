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Новак сообщил о договоренности поставить в Казахстан российскую электроэнергию
Экономика
Новак сообщил о договоренности поставить в Казахстан российскую электроэнергию
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 16 ноября. Москва достигла договоренностей об экспорте российской электроэнергии в Казахстан. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Однако для осуществления экспорта должны быть обеспечены определенные условия. Они будут прорабатываться между коммерческими компаниями, отметил Новак.

«Достигнута договоренность о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия. Условия будут прорабатываться между коммерческими компаниями», — указал он.

Врио главы блока трейдинга «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии) Александра Панина в прошлом месяце сообщала, что предприятие обсуждает возможность поставки электроэнергии в Казахстан в ноябре 2021 года на фоне вероятности образования дефицита. По ее словам, в «идеальном сценарии» «Интер РАО» могла бы экспортировать около 600 МВт электроэнергии.

Грядущая зима станет проверкой на прочность для энергетического баланса Китая. Страна может испытать нехватку электроэнергии, сообщили ранее в Государственной электросетевой корпорации КНР.

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Казахстан экспорт электроэнергия
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