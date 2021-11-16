Гендиректор «Кронштадта» Богатиков: БПЛА «Орион» будут работать с иностранными спутниками

Дубай, 16 ноября. Экспортная версия беспилотника «Орион» сможет работать при помощи спутниковой связи с использованием иностранных космических аппаратов. Об этом сообщил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

По его словам, в ближайшее время зона применения беспилотных летательных аппаратов «Орион» расширится благодаря развертыванию на орбите дополнительных космических аппаратов. Они обеспечат покрытие северных широт и приполярных регионов. При этом российские беспилотники смогут также работать и через зарубежные спутники, передает ТАСС.

«Экспортные и гражданские БЛА «Орион» могут работать не только через российские космические аппараты, но и через зарубежные», — сказал Богатиков.

Ранее стало известно, что российские специалисты испытали новейшую систему прицеливания для беспилотников «Орион». Прицельно-навигационный комплекс обеспечивает точное попадание в цель неуправляемых авиабомб