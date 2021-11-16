Торги Мосбиржи открылись укреплением курса рубля

Москва, 16 ноября. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Нацвалюта США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов опустилась на 49 копеек и составила 72,01 рубля. Курс евро сократился на 40 копеек, до 81,98 рубля.

Официальные курсы доллара и евро к рублю выросли накануне. Стоимость американской валюты поднялась на 46,06 копейки и достигла 72,27 рубля, а европейская подорожала на 55,63 копейки, до 82,77 рубля за единицу, следует из данных на сайте Центрального банка РФ.

США зафиксировали рекордно высокую инфляцию, из-за чего ФРС может ужесточить монетарную политику. Это станет негативным фактором для валют большинства развивающихся стран, но именно рубль может сохранить стабильность, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.