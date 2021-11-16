Индустрия красоты: секреты успешного бизнеса обсудят в «Патриоте»

Мировая пандемия явилась испытанием для предпринимателей во всех сферах бизнеса, индустрия красоты не стала исключением. Участники московской бьюти-индустрии просят власти дать им налоговые послабления. Они предлагают расширить число салонов, которые смогут перейти на упрощенную систему налогообложения, чтобы повысить прозрачность рынка и вывести его значительную часть из серой зоны. Вместе с тем член комитета Торгово-промышленной палаты РФ Анна Волчкова призывает доработать закон о самозанятых, утверждая, что им быть намного проще, чем управлять салоном красоты, и это может привести к кадровому голоду для бьюти-бизнеса.

Есть ли секреты для успешного ведения бизнеса в период пандемии? Как бьюти-салоны в России переживают карантинные меры? Могут ли обрушить самозанятые мастера всю сферу салонных услуг? Усилилась или снизилась конкуренция в индустрии красоты во время пандемии? Какие характерные проблемы у бизнеса в России?

Эти и другие вопросы обсудят в эфире Медиагруппы «Патриот» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов и его гости:

— Елена Игнатьева, совладелец и управляющая сетью салонов красоты в Северной столице;

— Севиль Бабаева, совладелец сети салонов красоты.

Прямой эфир в рамках программы «В 10-ку с Дмитрием Пановым» состоится во вторник, 16 ноября, в 13:30.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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