«На шаг ближе к авторитаризму»: в Киеве закрыли авторитетное англоязычное СМИ

На Украине закрыли очередное крупное издание — англоязычную Kyiv Post, существовавшую с 1995-го. Журналисты газеты рассказали коллегам в Киеве, кто стоял за их уничтожением, а также о том, что со свободой слова в стране намечаются большие проблемы, передает корреспондент ФАН с места событий.

Журналистки закрытой газеты Анна Миронюк и Ольга Токарюк накануне дали пресс-брифинг в кризисном медиа-центре в Киеве. Они сообщили, что владелец англоязычного издания, одесский застройщик Аднан Киван, объявил о приостановке работы газеты с 8 ноября. При этом коллектив издания считает, что владелец по настоянию власти избавляется от «неудобных, честных и принципиальных журналистов». Команда издания предложила Кивану продать газету или передать торговую марку Kyiv Post редакции, но он не согласился на это.

По данным украинских СМИ, газета просуществовала 26 лет. Все это время она старалась максимально дистанцироваться от любых политических сил в стране, сохраняя максимальную объективность. По словам Анны Миронюк, известие о закрытии издания стало шоком для коллектива, а одной из главных версий сразу же стало давление со стороны украинской власти.

«Ранее мы часто и нелицеприятно писали о президентах [Викторе] Януковиче и [Петре] Порошенко, премьер-министрах, олигархах и прочих фигурах украинского политикума. Бывало, на нас давили и с Банковой, и из кабмина, но никогда ранее речь не шла о закрытии газеты. Сегодня нас закрывают, и это происходит безо всяких объяснений, — сообщила она. — В последние месяцы у редакции был острый конфликт с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой. В Kyiv Post вышла большая статья о ее работе, на которую она сильно обиделась – вплоть до того, что пригласила к себе главного редактора и долго с ним спорила. Потом этот конфликт вроде бы затих. Но сейчас мы явно получили его отголосок».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Ольга Токарюк заявила, что закрытие издания с высокой вероятностью инициировано украинскими политиками.

«О том, что Kyiv Post закрылся, написали более 200 изданий по всему миру. От этого шага пострадала в первую очередь сама власть, которая таким образом нанесла серьезный удар по имиджу Украины. Тысячи людей в мире воспринимали события в стране через призму нашей газеты, — заявила она. — Во вторую очередь пострадало украинское медиа-сообщество — теперь в нем стало одним громким голосом меньше, а значит, все мы стали на шаг ближе к авторитаризму. Наконец, в-третьих, пострадал имидж владельца издания — многие увидели, что он не устоял, прогнулся под давлением власти и решил сделать принадлежащее ему издание более удобным для нее».

По мнению многих, закрытие Kyiv Post действительно стало очередным наступлением на свободу слова на Украине, инициированным действующей властью. В феврале нынешнего года совет нацбезопасности и обороны страны закрыл три оппозиционных телеканала — ZIK, NewsOne и «112 Украина», фактически выкинув на улицу полторы тысячи журналистов. Все попытки опротестовать это решение через суд успеха пока не приносят. Сейчас на грани закрытия находится еще один оппозиционный телеканал — «Наш», принадлежащий депутату Верховной рады Евгению Мураеву.

Свое недовольство закрытием издания выразили иностранные дипломаты, работающие на Украине. Именно они были среди целевой аудитории газеты.

«Украина рискует потерять газету KyivPost. Печально слышать о закрытии этого издания. Это был первый англоязычный источник новостей для большинства иностранцев. И сегодня Украина рискует потерять это с последствиями», — сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Вызывает недоумение внезапное решение закрыть газету KyivPost. Она являлась примером независимой журналистики и в течение 25 лет и играла важную роль в поддержке реформ и демократии в Украине. Сегодня нехороший день для независимых медиа. Надеюсь, издание скоро вернется», — заявила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

Посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг подчеркнул:

«KyivPost закрыта. Это один из самых сильных в мире источников новостей и аналитики об Украине. Свободные и независимые СМИ на Украине нуждаются в защите на нескольких фронтах. Печальный день».

«Kyiv Post всегда была нишевой газетой для сообщества. Да, для Украины в целом Kyiv Post не играл огромной роли. Зато газета служила основным источником англоязычных новостей про Украину для всех посольств, структур в Евросоюзе и США, для украинской диаспоры в Северной Америке, а это около 3 млн человек. Это газета с большой репутацией, к ней было огромное доверие. Kyiv Post никто и никогда не мог заподозрить ни в заказухе, ни в подыгрыше кому-то, — заявил киевский публицист и издатель Виталий Сыч. — Собственник и главный редактор имеют право выбирать стратегию развития и редакционную политику. Но есть грань между этим и заказухой, умалчиванием фактов, отказом от критики власти, обслуживанием собственника. Мне кажется, владелец Kyiv Post Киван пытался скатиться до последнего из перечисленного. Из-за этого произошел взрыв».

Впрочем, сам Киван заявил о желании перезапустить проект, но уже в украиноязычной версии и с абсолютно другим коллективом. В комментарии украинским СМИ Киван уточнил, что издание изменит формат и планирует стать мультимедийным, а процесс перезагрузки продлится около месяца. По его словам, редакцию Kyiv Post усилят лучшими журналистами с Украины, США, Канады и Европы. Издатель сказал, что теперь газета будет выходить на английском, а также на украинском, русском и арабском языках. В ответ журналисты газеты заявили, что в сегодняшней ситуации владельцу Kyiv Post будет крайне затруднительно найти в стране 50 медийных профессионалов для полной реновации коллектива, еще и с идеальным знанием иностранных языков.

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