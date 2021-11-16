Режиссер первого «Гарри Поттера» задумался о трехчасовой версии фильма

Лос-Анджелес, 16 ноября. Режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус хотел бы, чтобы его трехчасовая версия «Философского» была выпущена.

Ровно 20 лет назад компания Warner Bros. пригласила создателя дилогии «Один дома» заняться экранизацией первого романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Об этом сообщает портал ScreenRant.

Оригинальная кинолента длится 152 минуты, а «Тайная комната» — 161 минуту, и обе части являются самыми продолжительными в кинофраншизе. Однако Коламбус заявил, что изначально хронометраж «Философского камня» составлял 172 минуты.

Эта версия была представлена тестовой аудитории в Чикаго. Хотя детям он понравился, родители, которые его смотрели, посчитали, что он слишком длинный. Поэтому почти полчаса отснятого материала было удалено до выхода в прокат, что не понравилось постановщику.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» /

«Я тоже. Мы должны вернуть Пивза в сюжет, которого вырезали из фильма!» — ответил Крис на вопрос журналистов.

Издание напомнило, что Пивз — озорной полтергейст, который часто посещает школу чародейства и волшебства Хогвартс. В трехчасовой версии фильма его сыграл актер Рик Майолл.

Ранее Коламбус рассказал, что шрам Гарри Поттера — это единственное, о чем он жалеет. У него не получилось сделать его правдоподобным из-за того, что он не смог использовать протез.