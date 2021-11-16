Кузбасским школьникам пришлось стоять в очереди из-за биометрических пропусков

Новокузнецк, 16 ноября. Введение новой системы пропусков в одной из школ Новокузнецка, Кемеровская область, спровоцировало столпотворение учеников, которые долго не могли дождаться своей очереди.

Желающим попасть на уроки необходимо было миновать биометрическую систему, которая, как предполагало руководство школы, будет действеннее физических пропусков. Причиной неожиданного введения новых технологий стала невнимательность учеников. Как сообщили местные СМИ, дети постоянно теряли свои пропуски и не могли попасть на уроки, передает РЕН ТВ.

Сколько ребятам пришлось простоять на морозе не уточняется. Простудился ли кто-то от такого вынужденного ожидания на данный момент также неизвестно.

Не поладил с новыми технологиями и житель Башкирии. Установленный на подъезд умный домофон не смог распознать речь подвыпившего жильца, из-за чего тот не попал домой.