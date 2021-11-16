Пользователи Facebook упрекнули Киев в шизофрении из-за слов о враждебности Минска

Киев, 16 ноября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему хотелось бы, чтобы Минск вел себя по отношению к Киеву более дружелюбно.
Украинские пользователи Facebook высмеяли речь политика. Об этом сообщает ИА Regnum.
«У них все нормально с головой?» — спросил Сергей Н.
Константин Г. поинтересовался, не обращался ли Кулеба к оппозиционерке Светлане Тихановской? Она, кажется, дружит с Киевом.
«Шизофрения умиляет!» — пишет Лилия А.
Анатолий Т. ссылается на библию. Он считает, что для того, чтобы иметь друзей, необходимо самому проявлять дружелюбие.
«А с какой стати? Кто недавно поливал Белоруссию? Кто призывал кары всякие?» — задался вопросом Юрий Г.
Юрий М. поинтересовался, с чего вдруг Киев захотел подружиться с Минском. Вероятно, понадобились дизель и электричество.
«Я буду в вас плевать, но вы ж меня любите… — что он курит?» — отреагировал Иван Л.
Ранее стало известно, что власти США и Украины сначала не сошлись во мнении о якобы «вторжении» России. Об этом рассказал политолог Денис Денисов.