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Глава Камчатки Солодов предложил давать QR-код сразу после прививки «Спутника Лайт»
Общество
Глава Камчатки Солодов предложил давать QR-код сразу после прививки «Спутника Лайт»
instagram.com  /  @vv_solodov

Петропавловск-Камчатский, 16 ноября. Губернатор Камчатки Владимир Солодов предложил наладить оперативную выдачу QR-кодов вакцинированным «Спутником Лайт» гражданам, сообщает пресс-служба правительства региона.

С инициативой Солодов выступил на совещании у полпреда президента в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева. Губернатор отметил, что получил много жалоб и обращений по этому вопросу. Но напомнил, что при вакцинации «Спутником Лайт» срок действия QR-кода с 11 ноября начинается через 21 день после прививки.

«Я считаю эту ситуацию неправомерной, и поэтому обратился в Минздрав России и в ближайшее время по поручению Юрия Петровича Трутнева ответ будет дан», — заявил Солодов.

Ранее в Минцифры обсудили предложение о возможности дополнить справки о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции фотографией получателей сертификата. Это может уменьшить очереди в общественных местах, в которых в ближайшем будущем массово начнут требовать предъявить QR-код, считают в министерстве.

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вакцинация солодов коронавирус спутник лайт
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