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Си Цзиньпин назвал Байдена давним другом
Политика
Си Цзиньпин назвал Байдена давним другом
kremlin.ru  /  Пресс-служба президента Российской Федерации

Пекин, 16 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал «давним другом» президента США Джо Байдена. Теплые слова коллеге китайский лидер адресовал в приветственном слове на их онлайн-встрече.

Саммит начался в 03:46 по московскому времени, в 08:46 — в Пекине, в 19:46 — в Вашингтоне. В пресс-службе Белого дома заявляли, что онлайн-встреча глав государств продлится несколько часов.

«Сегодня в режиме видеоконференции пройдет наша первая встреча. Это, конечно, не очная встреча с глазу на глаз, но тоже неплохо. Очень рад видеть давнего друга», — сказал в начале встречи Си Цзиньпин, поприветствовав американского лидера и членов делегации США.

Это первая официальная встреча глав государств после вступления Байдена в должность в январе 2021 года. До саммита лидеры США и КНР обменивались телефонными звонками и посланиями.

В сентябре Байден предложил Цзиньпину провести саммит. Но китайский лидер ответил отказом и призвал США «сменить риторику».

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