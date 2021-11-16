Пользователи Facebook высмеяли слухи о вторжении России на Украину

Киев, 16 ноября. Западные спецслужбы сообщили, что Россия попытается дестабилизировать ситуацию на Украине посредством военного вмешательства, что вызвало бурную реакцию со стороны украинских соцсетей.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что Запад предупредил Киев об угрозе, которая надвигается со стороны Москвы. Однако украинцы имеют иное мнение.

«Вторжение электроэнергии, газа или угля?» — смеется Вадим.

Saint поинтересовался, а куда пропала семилетняя война с РФ. Если Украина ждет вторжения сейчас, то что было до этого?

«Щас бы отбиваться от Путина, защищая собственность олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова», — смеется free_soul.

Один из пользователей считает захват Украины приятным исходом. Он хочет, чтобы Россия начала с Одессы.

«Мы на один анекдот два раза не улыбаемся», — отреагировал Евгений Р.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов в интервью ФАН рассказал, что за угрозами Британии отправить оперативную группу спецназа из 600 военных на Украину на случай «вторжения» России скрывается желание Лондона подбодрить киевскую партию войны. С таким количеством армейцев в зоне активных боевых действий победы не добиться.