Насколько люди способны иметь свое мнение и готовы его защищать, обсудят в «Патриоте»

Региональная общественная организация «Центр Н. С. Говорова «Адаптация и развитие человека» с 11 августа 2021 года проводит исследование путем опроса на сайте www.polilogia.ru для определения, насколько люди готовы иметь и способны выражать свое мнение.

Что такое полилогия? Зачем она нужна в современном обществе? Почему рядовому человеку трудно формулировать и отстаивать свое мнение? Почему все чаще избирателей называют безразличными к выборам? Как заинтересовать молодежь участвовать в общественной жизни?

На эти и другие вопросы в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

— Елена Чурина, эксперт Международной академии менеджмента, почетный доктор наук, заведующая кафедрой инновационного предпринимательства Санкт-Петербургского института бизнеса и инноваций;

— Денис Гольцов, заслуженный мастер спорта России по самбо, чемпион и призер чемпионатов России по боевому самбо, чемпион Европы, чемпион мира.

Эфир состоится во вторник,16 ноября, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038, +7 999 214 8054