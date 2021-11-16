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Путин обновил состав президиума Госсовета

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 09:03
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Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
kremlin.ru

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин изменил состав Госсовета России. Об этом говорится в распоряжении, обнародованном на портале правовых актов.

Участниками обновленного состава структуры стали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова и полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Десять человек покинули состав структуры.

«Исключить из состава Президиума Кобзева И.И, Миронова Д.Ю., Моора А.В., Носова С.К., Паслера Д.В., Развожаева М.В., Старовойта Р.В., Темрезова Р.Б., Уйбу В.В. и Цыбульского А.В.», — отмечается в документе.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Оно начинает действовать с 15 ноября.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов стал новым председателем комиссии Госсовета по молодежной политике. Глава региона поблагодарил российского лидера за оказанное доверие.

Президиум состоит из 28 человек: 18 глав регионов, возглавляющих профильные комиссии, а также 10 чиновников, которые находятся на ротационной основе. Орган формируется для решения текущих вопросов деятельности Государственного совета.

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путин госсовет главы регионов
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