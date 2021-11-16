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Сервис подписки на автомобили Nissan запустили в России
Общество
Сервис подписки на автомобили Nissan запустили в России
nissan.ru  /  Nissan

Москва, 16 ноября. Японская компания Nissan объявила о запуске в России сервиса подписки на свои автомобили под названием Nissan Drive. Клиенты могут взять арендовать машину на один год.

Согласно пресс-релизу компании, для получения автомобиля по программе пользователь может дистанционно оформить подписку на Nissan Qashqai или Nissan X-Trail. Также предоставляется возможность выбрать модель, цвет, комплектацию и ограничение по пробегу. По завершении контракта автомобиль можно вернуть или обменять на новый.

Стоимость аренды Qashqai и X-Trail варьируется от 42 050 рублей и 46 300 рублей в месяц соответственно. В базовый платеж входят ОСАГО, доставка автомобиля клиенту, плановое техобслуживание и сезонный шиномонтаж.

Туристы и жители больших городов России стали активнее пользоваться услугами каршеринга, такси и сервисов подписки на автомобили. Об этом ранее заявила директор Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

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