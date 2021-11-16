Экс-депутат Рады Царев: Зеленский становится олигархом по примеру Порошенко

Москва, 16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский собирался бороться с олигархами, но пошел по стопам своего предшественника Петра Порошенко. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Политик в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что бизнесмены понимают, что если глава государства начнет действовать в направлении принятых им законов, то они потеряют над ним контроль. Поэтому они начали действовать против него.

«Украина — олигархическая страна, и президент должен быть арбитром. Он не должен перетягивать все одеяло на себя. Зеленский, используя офис президента, в конце концов, пошел потому же пути, что и Петр Порошенко. Начал делать из себя олигарха. Начал конкурировать с олигархами в тех областях, в которых они зарабатывают», — подчеркнул Царев.

Федеральное агентство новостей / Александр Окунев

Он добавил, что сейчас ни бизнесмены, ни США не заинтересованы в том, чтобы Зеленский был сильным. Все стороны ориентированы на то, чтобы ослабить его.

Ранее политолог Андрей Золотарев рассказал, что бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков является прямым конкурентом президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, экс-представитель парламента имеет шансы перетянуть на свою сторону большую часть электората главы государства.