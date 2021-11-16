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Шоу-бизнес
Эндрю Гарфилд отрицает свое появление в «Человеке-пауке — 3»
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Эндрю Гарфилд отрицает свое появление в «Человеке-пауке — 3»
Шоу-бизнес
Эндрю Гарфилд отрицает свое появление в «Человеке-пауке — 3»
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Лос-Анджелес, 16 ноября. Голливудский актер Эндрю Гарфилд заявил, что он не принимал участие в съемках кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой».

Артист снялся в двух частях «Новый Человек-паук», сменив Тоби Магуайра. После этого вместо Гарфилда роль персонажа на себя примерил Том Холланд.

После этого многие источники сообщали о том, что оба актера присоединились к касту нового фильма о Питере Паркере от киновселенной Marvel. Об этом сообщает ScreenRant.

До сих пор не было официального подтверждения того, что в киноленте появятся сразу три Человека-паука. При этом подтверждено, что в сюжете появятся злодеи из предыдущих частей, в которых снимались Магуайр и Гарфилд. Однако Эндрю, несмотря на слухи, активно отрицает свое участие в проекте.

Эндрю Гарфилд отрицает свое появление в «Человеке-пауке — 3»
Кадр из фильма «Новый человек-паук» /

«Вы, ребята, действительно хороши в своей работе, но я лучше в своей. Я люблю Тома Холланда, я люблю режиссера Джона Уоттса, я люблю продюсеров Эми Паскаль и Кевина Файги, и что они сделали с этими фильмами и этим персонажем. Для меня это важный персонаж. Так что я просто очень рад увидеть, что произойдет в третьем фильме, как и вы», — отметил актер.

Ранее стало известно, что голливудский актер Сильвестр Сталлоне официально подтвердил, что возвращается в «Стражи Галактики. Часть 3». Он вернется к роли Стакара Огорда.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эндрю Гарфилд отрицает свое появление в «Человеке-пауке — 3»
кино человек-паук марвел гарфилд
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