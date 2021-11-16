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Экс-депутат Рады Царев: Зеленский заигрался с США
Политика
Экс-депутат Рады Царев: Зеленский заигрался с США
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский думал, что взял власть под свой контроль и убрал ставленников из США. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Украинский лидер пытается подчинить все государство. Политик в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что у главы государства этого не вышло.

«В какой-то момент времени Зеленский пережал. У него была иллюзия того, что он все взял под свой контроль: убрал Авакова, создал вертикаль власти, блокировал конституционный суд, принял закон об олигархах, СНБО начал выносить решения, которые он хочет (абсолютно незаконные), и эти решения конституционный суд не может заблокировать. Оказалось, что в какой-то момент времени у него всего это начало сыпаться», — отметил Царев.

Экс-депутат Рады Царев: Зеленский заигрался с США
Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что с одной стороны Украина является колонией. Она должна четко выполнять команды.

«Зеленский заигрался, заигрался с Соединенными Штатами. Он убирал ставленников Соединенных Штатов в государственных монополиях, из наблюдательных советов. Он назначил Витренко со скандалом. Не все решения, которые на него спускались, он выполнял. Поэтому он потерял поддержку метрополии», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что резкая критика Владимира Зеленского, зазвучавшая на телеканалах бизнесмена Рината Ахметова, ознаменовала на Украине начало нового политического этапа — открытого противоборства украинской элиты и команды президента страны.

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