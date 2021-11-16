Неравнодушные жители Тюмени поселили бездомного кота в будке охраны с отоплением

Тюмень, 16 ноября. Бездомный рыжий кот пришел в один из дворов Тюмени. Когда наступили холода, неравнодушные жители решили найти пушистику теплое и безопасное место.

Кота прозвали Пельмешком. Летом он играл с детворой на площадке, бегал за ними, мурлыкал и был очень добр. Рыжий бродяга стал неотъемлемой частью жизни двора. Его обитатели сразу заметили, что раньше кот был домашний. Он не боялся людей, был упитан и с блестящей шерстью.

«Сначала мы думали, что он просто приходит с какого-то огорода: у нас же частный сектор вокруг. А потом настала осень, а он не уходил. Стало жалко его: он ходил, кричал, просился погреться», — вспомнил председатель ТСЖ Юрий Смертин.

Пельмешка решили поселить в старую будку, в которой есть свет и отопление. Ему принесли миски, лоток и игрушки. Кормят котика жители двора. Председатель ТСЖ и охранники выпускают хвостатого днем на прогулку, а ночью запирают в будке, чтобы не замерз на улице.

Несмотря на все положительные качества Пельмешка, настоящий дом с любящими хозяевами ему пока не смогли найти. Готовых забрать кота к себе домой 72.RU просит обращаться в редакцию сайта.

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