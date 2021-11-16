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Байден назвал недопустимым переход отношений США и КНР от соперничества к конфликту
Политика
Байден назвал недопустимым переход отношений США и КНР от соперничества к конфликту
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Вашингтон, 16 ноября. Американские и китайские власти должны сделать все, чтобы соперничество между странами не привело к конфликту.

Такое мнение выразил американский лидер Джо Байден на онлайн-встрече с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

«Мне кажется, что нам нужно установить некоторые основанные на здравом смысле защитные барьеры, чтобы ясно и честно говорить о том, в чем мы не соглашаемся, и совместно работать там, где наши интересы совпадают, особенно по жизненно важным глобальным проблемам, таким как изменение климата», — сказал Байден.

Он считает, что этот подход является примером ответственного мирового лидерства. Байден добавил, что отношения США и Китая значительно влияют на весь остальной мир. Американский лидер подчеркнул, что странам необходимо играть по единым правилам.

Ранее сообщалось, что американцы считают политику Байдена неэффективной. Ежемесячный опрос потребительских настроений составил 66,8, что является самым низким показателем за последние десять лет, а это свидетельствует о несчастливой стране.

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кнр байден соперничество
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