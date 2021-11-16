Источник ФАН подтвердил факт задымления в шахте «Алардинская» в Кемеровской области

Кемерово, 16 ноября. Источник ФАН в МЧС сообщил, что на шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло задымление без возгорания.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что свыше 280 горняков выводят на поверхность после задымления на шахте. О пострадавших информации не поступала.

Источник в спасательных службах Кемеровской области подтвердил ФАН факт простого задымления. Речи о пожаре или взрыве не идет. Проводится эвакуация людей.

Причину инцидента установят после вывода людей. В результате инцидента никто не пострадал, ситуация не критична.

В начале ноября в Кузбассе произошел аналогичный инцидент. Шесть десятков горняков эвакуировали из шахты Байкаимская в Беловском районе Кемеровской области.