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Пенсионерка чудом выжила после того, как на нее наехал поезд в Краснодарском крае
Происшествия
Пенсионерка чудом выжила после того, как на нее наехал поезд в Краснодарском крае
Челябинская транспортная прокуратура  / 

Краснодар, 16 ноября. Накануне на станции Белореченская поезд сбил женщину, которая с травмами различной степени тяжести без сознания была доставлена в районную больницу.

Как сообщили в пресс-службе управления транспортного МВД по ЮФО, несчастный случай произошел из-за несоблюдения безопасной дистанции во время ходьбы вдоль полотна. Заметив женщину, машинист грузового состава применил экстренное торможение, но столкновения с пешеходом избежать не удалось. 

В настоящее время личность женщины не установлена. При ней не было документов и она находится без сознания. Транспортная полиция ищет родственников и знакомых потерпевшей, описывая ее приметы. 

На вид женщине 40-45 лет, она среднего роста и худощавого телосложения. Стрижка короткая. Была одета в черную куртку и темно-красные штаны в белый горошек. 

Ранее ФАН рассказывал, как на перегоне Щербинка — Подольск Курского направления МЖД человек попал под поезд. Трагедия произошла по причине перехода путей в неположенном месте. В результате происшествия несколько электричек Курского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются. 

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краснодарский край поезд сбил человека белореченск
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