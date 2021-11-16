Пенсионерка чудом выжила после того, как на нее наехал поезд в Краснодарском крае

Краснодар, 16 ноября. Накануне на станции Белореченская поезд сбил женщину, которая с травмами различной степени тяжести без сознания была доставлена в районную больницу.

Как сообщили в пресс-службе управления транспортного МВД по ЮФО, несчастный случай произошел из-за несоблюдения безопасной дистанции во время ходьбы вдоль полотна. Заметив женщину, машинист грузового состава применил экстренное торможение, но столкновения с пешеходом избежать не удалось.

В настоящее время личность женщины не установлена. При ней не было документов и она находится без сознания. Транспортная полиция ищет родственников и знакомых потерпевшей, описывая ее приметы.

На вид женщине 40-45 лет, она среднего роста и худощавого телосложения. Стрижка короткая. Была одета в черную куртку и темно-красные штаны в белый горошек.

Ранее ФАН рассказывал, как на перегоне Щербинка — Подольск Курского направления МЖД человек попал под поезд. Трагедия произошла по причине перехода путей в неположенном месте. В результате происшествия несколько электричек Курского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются.